Serra, i bambini al centro dell’iniziativa “Libriamoci” [FOTO]

Coinvolgere i bambini nell’ascolto, avviandoli alla lettura ed alla riflessione, facilitando l’apprendimento. L’iniziativa “Libriamoci”, promossa in collaborazione con il Comune di Serra San Bruno ed organizzata dalle responsabili della didattica Natalia Vavalà e Valenzia Zaffino in coordinamento con tutte le maestre – ha stimolato l’interesse dei piccoli studenti delle scuole per l’infanzia “Azaria Tedeschi” ed “Assuero Barillari”.

Al centro delle attività della scuola di Terravecchia è stata l’analisi del libro “Alfabeto delle fiabe” con i discenti che sono stati impegnati nella realizzazione di un cartellone raffigurante i due alberi della fiaba (mamma albero e figlio albero di nome Foglietta). I bambini hanno colorato e incollato sull’albero le lettere dell’alfabeto, per poi estrapolare dalla fiaba una parolina per ciascuna lettera dell’alfabeto.

Il testo “Biagio e il castello del compleanno” è stato, invece, approfondito a Spinetto, anche in questo caso con i colori protagonisti dei cartelloni. A scandire il passo delle letture è stato il professor Giuseppe Minniti, conoscitore delle mille sfaccettature della lingua italiana ed amante delle poesie. Soddisfatto della buona riuscita dell’evento si è detto iil dirigente Giovanni Valenzise, che, dopo aver ringraziato gli alunni, i docenti, le famiglie e l’Amministrazione comunale, ha affermato che “la scuola dell’infanzia è il pilastro di tutto il percorso educativo e didattico”.

Emozionata ed incuriosita, il vicesindaco Jlenia Tucci ha rinnovato la propria disponibilità alla predisposizione di tutte le iniziative che vedono come protagonisti positivi i bambini.