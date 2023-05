“Serra Horses” si presenta: Protocollo d’intesa con il Parco delle Serre per promuovere l’equitazione

Creare momenti di aggregazione in cui il filo conduttore è la passione del cavallo e nello stesso tempo mettere in primo piano le bellezze naturali del territorio. Con questo spirito è nata l’associazione “Serra Horses”, guidata dal presidente Salvatore Vallelunga, che è stata tenuta a battesimo nella sala conferenze del Parco delle Serre, dove è stato anche siglato il Protocollo d’intesa con l’Ente di tutela ambientale. L’evento, introdotto con i saluti del presidente nazionale della Libertas Andrea Pantano e moderato dal presidente nazionale dei giovani Libertas Francesco De Caria, è entrato nel vivo con l’intervento del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo che ha spiegato “i cambiamenti nella Governance” che hanno portato a dare “più attenzione al territorio” nel rispetto della mission che è quella di “salvaguardare l’ambiente” ma anche quella di “promuovere lo sviluppo sostenibile”. Grillo ha poi precisato che con l’avvio delle attività di equitazione e dell’ippovia, che avranno luogo pur sempre nel rispetto di precise regole, “si va a colmare una lacuna”. Soddisfatti per l’iniziativa il consigliere provinciale Daniele Galeano ed il sindaco Alfredo Barillari, coscienti che “questo tema può essere volano di sviluppo”. “Dopo anni in cui il Parco è stato una scatola vuota – ha affermato il primo cittadino – il Parco è diventato protagonista e ora c’è un’ottima sinergia. E con questa unione d’intenti si riesce a realizzare qualcosa dì propositivo”. Sulla stessa lunghezza d’onda il delegato Coni Bruno Battaglia, convinto che “lo sport vada abbinato al turismo per far crescere il territorio”. Idee chiare per il referente regionale Sef Audino Caputo, secondo il quale “gli uomini di cavallo sono uomini coraggiosi che hanno le loro soddisfazioni”. Caputo ha inoltre promesso “impegno per valorizzare al massimo questi luoghi meravigliosi” e “sostegno per formare i cavalieri professionali uniformando il metodo d’insegnamento”. Pronto alla nuova sfida il rappresentante dell’associazione Emanuele Gallè, fresco di nomina di responsabile provinciale Sef, ad avviso del quale “lo sport non è solo calcio”. Gallè ha rilevato che “nella nostra zona ci sono realtà che hanno investito e portato dei risultati” regalando prestigio al nome di Serra San Bruno ed ha sottolineato che “il cavallo è cultura da diffondere” per poi annunciare un evento regionale nella città della Certosa il 20 agosto. Per De Caria, infine, “oggi è un punto di partenza” e “le Istituzioni e le associazioni devono confrontarsi come sta avvenendo adesso”.