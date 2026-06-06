Serra, grande successo per il 1° Torneo di calcio giovanile “Memorial Alex Zanardi – Una vita per lo sport”

Si è svolta con grande partecipazione e entusiasmo la prima edizione del Torneo di calcio giovanile “Memorial Alex Zanardi – Una vita per lo sport”, organizzata dall’Asd Libertas con il patrocinio del Comune di Serra San Bruno. L’evento ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi, protagonisti di un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. Sul campo si sono vissuti momenti di sana competizione, nel pieno rispetto dei valori che hanno caratterizzato la straordinaria esperienza umana e sportiva di Alex Zanardi: determinazione, inclusione, rispetto e passione. La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di aggregazione per le giovani generazioni, confermando il ruolo fondamentale dello sport come strumento di crescita personale e sociale.

L’Asd Libertas Serra San Bruno, a margine dell’evento, ha rivolto “un sentito ringraziamento a tutti i giovani atleti che hanno partecipato con entusiasmo e correttezza, alle famiglie, agli allenatori, agli educatori e ai volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa”. Un particolare ringraziamento è stato espresso nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica Serra nel Volley, guidata da Fiorindo Lagrotteria, per la preziosa collaborazione, e alla Società sportiva dilettantistica Vazzanese per la partecipazione e lo spirito sportivo dimostrato. Un grazie speciale anche “al Comune di Serra San Bruno per il patrocinio e il sostegno fornito, con un particolare riconoscimento a Fabio Valente e Valerio Antonio Lagrotteria per la vicinanza e l’attenzione dimostrate nei confronti dell’iniziativa”. L’organizzazione ha inoltre espresso gratitudine “a Luca Rullo, Katia Rullo, Flavio Marino, Mirko Marino e a tutti coloro che, con il proprio impegno e la propria disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione”.

La fotografia conclusiva di gruppo, che raccoglie tutti i partecipanti, rappresenta il simbolo più autentico della giornata: sorrisi, amicizia, inclusione e voglia di crescere insieme attraverso lo sport. Forte del successo di questa prima edizione, l’Asd Libertas Serra San Bruno rinnova il proprio impegno nella promozione dello sport giovanile e dà appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione del “Memorial Alex Zanardi”.