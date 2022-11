Serra, grande partecipazione e divertimento all’evento “Happy Halloween” [FOTO]

Animazione, musica, trucchi per i bimbi, balli di gruppo, giochi e tante sorprese. Serata di divertimento, quella organizzata dall’associazione “Femmina” e svoltasi a palazzo Chimirri per favorire l’aggregazione e far riscoprire le antiche tradizioni come quella del “coccalu” ovvero la zucca svuotata e rimodellata a mo’ di teschio con la quale i piccoli serresi chiedono una piccola offerta a passanti e famiglie. “Happy Halloween” ha visto una grande partecipazione ed è stata contraddistinta da gioia e sorrisi con i bimbi che si sono presentati vestiti con costumi a tema. Gli addobbi con le zucche gialle ed i fiori hanno interessato anche il centro storico per creare l’atmosfera tipica di questo giorno. L’evento rientra nel programma dell’associazione “Femmina” costruito per stimolare il risveglio sociale e culturale.