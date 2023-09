Serra, grande partecipazione alla “III  Fiera di meccanizzazione e vivaistica forestale” dedicata a Carmine Mete Mannella [FOTO]

Ha riscontrato una notevole partecipazione la “III Fiera di meccanizzazione e vivaistica forestale” che ha avuto come centro focale piazza Nicola Calipari, dove l’attività espositiva ha attratto numerosi operatori del settore oltre che semplici curiosi che hanno potuto vedere da vicino i mezzi utilizzati per le diverse fasi della lavorazione del bosco. L’evento – organizzato dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e forestali della Calabria insieme al Comune di Serra San Bruno, con la regia dell’agronomo Mariano Bertucci e con il supporto del Parco delle Serre, del Gal “Terre vibonesi” e delle imprese locali – è stato dedicato al giovane dottore forestale Carmine Mete Mannella, amato professionista prematuramente scomparso a causa di un tragico incidente sulla Trasversale delle Serre. L’iniziativa (prezioso il supporto dei docenti della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Bombino e Andrea Proto) è stata contraddistinta anche da un convegno tecnico-scientifico sulla meccanizzazione e sulla pianificazione forestale, da attività di formazione e disseminazione tecnico-scientifica con gli studenti delle scuole primarie, dimostrative sulle operazioni forestali, di bosco a scopo ludico e sportivo, seminariali, ricreative ed escursionistiche. Centrale il ruolo dei protagonisti della filiera del legno che può rappresentare uno snodo essenziale per l’economia delle aree interne del Vibonese dando impulso al processo di crescita economica e sociale. Questo progetto richiede una reale sinergia fra gli attori istituzionali e quelli privati, oltre che un processo di informazione e sensibilizzazione dei giovani capace di valorizzare le risorse locali.