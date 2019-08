Serra, grande partecipazione alla festa di Santa Maria del Bosco

Si è svolta oggi la festa di Santa Maria del Bosco, come consuetudine celebrata la prima domenica dopo Ferragosto, in ricordo della consacrazione della prima chiesa in Italia dell’Ordine certosino avvenuta appunto il 15 agosto 1094.

Grande la partecipazione dei fedeli. Alla fine della Santa Messa, officiata dal rettore del Santuario don Bruno Larizza, ha avuto luogo la processione con attraversamento del bosco fino al laghetto. Momento di folklore per la gioia di grandi e piccini con il lancio dei palloncini che portano in cielo la “cintura di Maria” e l’esecuzione dei fuochi. Annullato il “Ballo del ciuccio” dopo le polemiche sorte a seguito della medesima esibizione in località San Rocco. La celebrazione è terminata con il rientro della statua all’interno del Santuario.