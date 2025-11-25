Serra, gli studenti dell’Istituto “Einaudi” protagonisti al Giubileo del “Mondo Educativo”

La Città Eterna e la Città del Vaticano hanno accolto con solennità e fervore il “Giubileo del Mondo Educativo”, evento internazionale patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal Comune di Roma e dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede. Migliaia di studenti provenienti da tutte le regioni italiane e da cinque continenti hanno animato le giornate con entusiasmo e spirito di condivisione, trasformando Roma in un crocevia di culture, idee e speranze.

Dal 27 al 30 ottobre, la capitale ha ospitato un ricco programma di laboratori tematici – Cammini, Dialoghi, Orizzonti ed Elementi – concepiti per affrontare con creatività le sfide educative contemporanee. Ogni gruppo, guidato da un mentor, ha sviluppato progetti ispirati ai pilastri del “Global Compact on Education and Culture”: “Persona e famiglia” (viola), “Ascolto e accompagnamento dei giovani” (giallo), “Parità e promozione della donna” (rosso), “Accoglienza e solidarietà” (verde) e “Custodia della casa comune e rinnovamento politico ed economico” (blu).

Dall’armoniosa fusione di questi colori è scaturito il simbolo del Giubileo Educativo, emblema di unità e speranza.

Tra i protagonisti di questa straordinaria iniziativa, spicca la delegazione dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, composta da quattro studenti brillanti dell’indirizzo scientifico – Anna Bertucci (V B), Giovanni Procopio (IV A), Maria Luisa Tucci (IV B) e Fortunato Vilone (IV A) – accompagnati dalla docente referente dell’iniziativa professoressa Raffaella Carnovale.

Il gruppo è stato assegnato al percorso artistico “Cammini”, con l’obiettivo di realizzare una tela ispirata ai lavori di frate Sidival Fila, che ha seguito e guidato il processo creativo. Gli studenti hanno partecipato con straordinario entusiasmo e dedizione, affrontando con serietà e passione un itinerario di introspezione e confronto sui traguardi educativi. La loro energia e la loro sensibilità artistica hanno trovato ulteriore linfa nel dialogo con le delegazioni di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo: un confronto vivace e arricchente che ha permesso di intrecciare esperienze, culture e prospettive diverse.

Le opere, frutto di astrazione e riflessione, sono state unite in un’unica tela, donata al Santo Padre quale simbolo di pace e di speranza tra i popoli. Un gesto che ha suggellato la partecipazione degli studenti dell’Einaudi come testimonianza concreta di come la scuola possa farsi ponte tra culture e generazioni.

Parallelamente, la docente accompagnatrice, professoressa Raffaella Carnovale, ha avuto modo di partecipare ad un corso di aggiornamento professionale della durata di 25 ore organizzato dal polo nazionale INDIRE, dedicato alle moderne metodologie didattiche mediate dall’intelligenza artificiale. L’esperienza è stata arricchita dal confronto con altri docenti di discipline STEM provenienti da diverse realtà scolastiche italiane.

Accanto ai laboratori, gli studenti hanno vissuto momenti di “didattica all’aperto”, visitando i luoghi più significativi di Roma e del Vaticano: Castel Sant’Angelo, il Pantheon, la Basilica di San Pietro con il colonnato del Bernini, la Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele di Caravaggio, Santa Maria in Trastevere, le grandi piazze monumentali e Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Un itinerario che ha trasformato la città in un’aula diffusa, dove la storia e l’arte hanno dialogato con la formazione.

Le attività hanno preso il via con la cerimonia inaugurale, svoltasi presso l’Auditorium della Conciliazione, ha visto la partecipazione di personalità di spicco quali Roberto Gualtieri (sindaco di Roma), Cardinale José Tolentino de Mendonça, Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito), Samantha Cristoforetti (astronauta), Frate Sidival Fila, Annalisa Minetti (cantante e atleta paralimpica), Sister Zeph (Best Teacher in the World 2023), Nhial Deng (Best Student in the World 2023) e Andy Diaz (bronzo olimpico nel salto triplo 2024).

Il percorso si è concluso in Sala Nervi, con la presentazione dei lavori e la presenza del Santo Padre Papa Leone XIV, che ha rivolto ai giovani parole di incoraggiamento e visione. Riprendendo il motto del Giubileo – “La scuola è vita!” – il Pontefice ha aggiunto: “Cari giovani, non abbiate paura di sognare in grande. La scuola è il cuore pulsante della società, il laboratorio dove si forgiano le coscienze e si costruisce il futuro. Custodite la vostra curiosità, coltivate la vostra passione e non dimenticate mai che il sapere è un dono che si moltiplica solo se condiviso”.

E, riferendosi all’intelligenza artificiale, ha ammonito: “L’IA è uno strumento potente, ma non deve mai sostituire la sapienza del cuore. Usatela per ampliare le vostre conoscenze, non per ridurre la vostra umanità. La tecnologia è un dono, ma la vera intelligenza resta quella che sa amare, dialogare e costruire ponti”.

Con queste parole, il Santo Padre ha suggellato l’impegno degli studenti dell’Einaudi e di tutti i partecipanti: la scuola come luogo di vita, di speranza e di innovazione, capace di coniugare tradizione e futuro, radici e apertura al mondo.

Il Giubileo del Mondo Educativo ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei giovani dell’Einaudi. Non si è trattato soltanto di un insieme di attività o di incontri, ma di un vero viaggio interiore ed esteriore, in cui emozioni, scoperte e relazioni hanno intrecciato un tessuto nuovo e vitale.