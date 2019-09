Serra, gli studenti dell’Istituto “Einaudi” organizzano una mobilitazione per sensibilizzare sulla questione climatica

In seguito alla mobilitazione mondiale per il clima, gli studenti dell’Istituto Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno hanno deciso di contribuire nel loro piccolo a “Pensare globale, agire locale”, come recita uno degli slogan diffuso dal movimento FridaysForFuture.



Hanno per questo organizzato una manifestazione pacifica che domani, partendo alle 8 dalla Chiesa Matrice di San Biagio, raggiungerà località Calvario. Sono previsti interventi da parte degli alunni finalizzati alla sensibilizzazione sul tema ambientale, successivamente ci sarà la raccolta volontaria dei rifiuti.

“Il mondo si sta svegliando – spiega l’attivista Greta Thunberg al Summit ONU per il Clima – e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no”. “Per questo motivo – precisano gli organizzatori Vincenzo Gallace, Nathalie Nesci, Matteo Pisani, Salvatore Pollicino e Bruna Zaffino – noi studenti ci uniamo al terzo sciopero globale: vogliamo far sentire anche la nostra voce. Invitiamo a partecipare tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti della Terra. È arrivato il momento di agire, insieme, per il pianeta”.