Serra, gli studenti dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” protagonisti alla presentazione dei risultati del progetto “A scuola con Gioacchino”

Gli alunni delle classi V della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi, sotto la guida e direzione delle maestre Eleonora Martino e Antonella Battaglia, hanno preso parte alla presentazione dei risultati del progetto “A scuola con Gioacchino” realizzato ai sensi della legge regionale n. 27/85 nello scorso anno scolastico, avvenuta presso l’Abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.



Il progetto – che oltre alla conoscenza di Gioacchino da Fiore, aveva l’obiettivo dello sviluppo del linguaggio simbolico anche per effetto del confronto fra la realtà comunicativa del passato e quella odierna – si è tradotto in laboratori artistici che, nei primi due anni, hanno visto come protagonisti l’Istituto comprensivo “Mattia Preti” di Catanzaro e, appunto, l’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno. In particolare, i bambini della scuola serrese si sono concentrati sul lavoro sulle figure che sono state interpretate mediante la tecnica del graffito e della tempera.

Gli elaborati dei discenti sono stati riproposti in un opuscolo che trasmette la forza ed il messaggio delle immagini. L’entusiasmo e la gioia hanno caratterizzato la “trasferta” degli studenti che hanno dimostrato in tutto il percorso didattico attenzione e passione liberando la propria creatività. A fare da corredo all’evento è stata un’esibizione musical-teatrale.