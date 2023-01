Serra, gli ex priori ci ripensano subito: Antonio Zaffino è il commissario della Congrega dell’Assunta di Terravecchia

Il caso rientra a stretto giro di posta. Su convocazione del delegato vescovile don Vincenzo Schiavello per una nuova consultazione, tutti gli ex priori hanno ulteriormente riflettuto sulla situazione creatasi. Hanno quindi dichiarato di “aver compreso le intenzioni dell’arcivescovo” e hanno invitato in maniera compatta il commissario Antonio Zaffino a ritirare le dimissioni. Si sono inoltre fatti “garanti di affiancare il commissario nella sua attività”. Preso atto di queste evoluzioni positive, Zaffino ha dunque accettato l’incarico di commissario della Congrega di Maria Santissima Assunta in cielo di Terravecchia. La crisi è adesso superata e si può proseguire nella normalità.