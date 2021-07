Serra, gli ex Lsu/Lpu bruciano le tessere elettorali: atto dimostrativo e di sfiducia verso la politica e le Istituzioni

Un’azione dimostrativa, di sfida, per dimostrare che sono pronti a tutto. Non l’ultima, perché hanno intenzione di andare per step successivi alzando di volta in volta il tiro. Gli ex Lsu/Lpu in servizio al Comune di Serra San Bruno hanno dato fuoco a diverse tessere elettorali innanzi al palazzo municipale mostrando sdegno verso la politica e le Istituzioni. Perché, a loro avviso, lo Stato sta mettendo in pratica “un’ingiustizia” e perché si sta creando un “nuovo ordine sociale” con differenze ancora più marcate fra “ricchi e poveri”, perché chi lavora “viene penalizzato”.

La loro protesta continua con il mancato svolgimento delle mansioni assegnate: il concetto è “niente stipendio, niente lavoro”.

Esasperati da pagamenti che non arrivano, non credono più alle parole che vengono dette loro, mostrano rabbia e amarezza, intendono andare avanti con interventi sempre più decisi. La tensione, accumulata in oltre venti anni di servizio durante i quali hanno dato un importante contributo per la fornitura di servizi alla comunità, è evidente. Sono sfiancati dai sacrifici compiuti, ma determinati a promuovere ulteriori battaglie. Vogliono certezze sul futuro, per vivere la “normalità”. Alla stabilizzazione, compiuta a 12 ore settimanali per gli ex Lsu e da compiere per gli ex Lpu, deve far seguito la “regolarità” di pagamenti “dignitosi”. Le incertezze non si attenuano e ora, visto il clima, non sono da escludere azioni non controllate.