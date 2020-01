Serra, gli elettori delle sezioni 1 e 2 voteranno nella scuola media

Il Comune di Serra San Bruno, in considerazione dei lavori che stanno interessando la scuola elementare “Azaria Tedeschi”, avvisa che “per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio, gli elettori iscritti alle sezioni elettorali n. 1 e n. 2 si devono recare per esprimere il proprio diritto di voto presso i locali della scuola media ‘Ignazio La Russa’ in via Alfonso Scrivo”.