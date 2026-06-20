Serra, gli alunni della scuola primaria di Capistrano in visita alla Compagnia dei Carabinieri

Nella mattinata di giovedì, gli alunni della scuola primaria di Capistrano, in visita a Serra San Bruno nell’ambito di un’attività didattica che ha interessato anche la Certosa, hanno fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

Accolti dai militari dell’Arma, i giovani studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro quotidianamente svolto dai Carabinieri al servizio della collettività. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i compiti istituzionali dell’Arma e mostrate alcune delle dotazioni in uso ai reparti territoriali, tra cui le autoradio impiegate nei servizi di controllo del territorio.

Particolare interesse ha suscitato la proiezione di un filmato dedicato alle attività dell’Arma dei Carabinieri e la dimostrazione operativa svolta dal personale del Nucleo Cinofili, che ha consentito agli alunni di osservare da vicino le capacità operative delle unità cinofile impiegate in diversi ambiti di servizio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di promozione della cultura della legalità e di avvicinamento dei giovani alle Istituzioni che la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno porta avanti da tempo sul territorio. Nei mesi scorsi, infatti, analoghe visite hanno coinvolto anche gli alunni delle scuole primarie di Serra San Bruno e Pizzoni, nell’ambito di un programma volto a favorire la conoscenza dell’Arma, dei suoi valori e delle attività svolte quotidianamente a tutela della collettività.

L’Arma dei Carabinieri continua a dedicare particolare attenzione alle nuove generazioni, nella convinzione che il dialogo con i giovani rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita di una coscienza civica consapevole, responsabile e rispettosa delle regole della convivenza civile.