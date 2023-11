Serra, gli alunni della scuola primaria “Azaria Tedeschi” danno vita allo spettacolo “Un coro per la pace”

Stamani l’aula “Vinicio Gambino ” della scuola primaria “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno si è tinta dei colori più belli, diventando una piccola pinacoteca avente come tema propulsore la “Pace”: disegni e cartelloni hanno adornato le pareti della scuola a tutto tondo e, in ogni segno di matita e di colore, i bambini hanno illustrato il loro modo di pensare alla pace e il loro modo di dissentire sulla guerra. Proprio in questo scenario e in un’atmosfera accogliente e gioiosa gli alunni e i loro insegnanti hanno accolto i genitori, il Comando dei Carabinieri di Serra San Bruno nella persona del Capitano Francesco Conigliaro, del Maresciallo Chiara Patellaro e del Luogotenente Comandante di Stazione Giuseppe Grillo; l’assessore all’Istruzione Raffaela Ariganello, il dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, per aprire il sipario su quello che è stato lo spettacolo vero e proprio “Un coro per la pace”, lanciando il loro messaggio di speranza di un mondo migliore sulle note del brano “Healt the world” di Michael Jackson. I bambini, con le loro magliette bianche abbellite dai colori simboleggianti la pace e dalle bandiere delle nazioni di tutto il mondo, hanno recitato, ballato, cantato, interpretato le poesie di loro ispirazione. Hanno insomma animato la mattinata facendo emozionare e commuovere gli ospiti in sala. Il loro modo di parlare di pace è stato differente dal solito, è stato un invito per gli adulti ad essere un po’ come loro, anche nelle questioni più importanti, a comprendere che “il mondo siamo noi” e che “siamo noi che dobbiamo renderci conto che le cose potranno cambiare solo quando saremo uniti come una cosa sola” Un invito rivolto ad ogni adulto “Se ci tieni abbastanza alla vita, rendi il mondo un posto migliore, per te e per me”.

Salendo sul palco allestito per l’occasione hanno sentito urgente il desiderio di trattare questo tema poiché, purtroppo, la parola che riecheggia frequentemente è “guerra”. Dove ci sono le guerre sono negati tutti i diritti e chi soffre di più sono proprio i bambini, infatti su 12.000 vittime nelle zone di guerra, attualmente 6000 sono solo bambini. “Proprio per questo si è deciso di parlare di pace condannando qualsiasi ricorso alla violenza”: sono queste le parole che il piccolo Gabriele ha voluto esplicitare ai presenti aggiungendo: “noi ci impegniamo a praticare il rispetto, a promuovere il dialogo e incoraggiare l’amicizia. Ci auguriamo di riuscire a costruire un mondo in cui tutti i bambini abbiano gli stessi diritti, le stesse opportunità, insomma la possibilità di vivere in pace”. È stato come vedere “un esercito in movimento” ma stavolta un esercito di piccoli combattenti senza armi, se non quelle segnate dalle espressioni dei loro visi dolci, spensierati, sorridenti e sinceri, pronti a urlare a gran voce al mondo intero: “Vogliamo la pace e non la guerra”. Messaggi concreti che ogni bambino e bambina ha saputo porgere agli adulti chiedendo loro di ricordare in che modo fare la pace, iniziando dalle piccole cose, dalla vita di ogni giorno, perché “ognuno di noi deve sentire il bisogno di seminare nel proprio quotidiano sentimenti di bene, accoglienza, inclusione, comprensione, amicizia e soprattutto di perdono. Proprio su questo sentimento si è voluto soffermare anche il dirigente scolastico, il quale ha ribadito ai piccoli protagonisti: “è la cosa più grande che vi può essere regalata. Insegnate, per il mondo che vorrete, i comportamenti giusti a noi adulti che siamo diventati sordi e stupidi”.

A conclusione di questo evento il Capitano dei Carabinieri Conigliaro ha esternato ai bambini parole incoraggianti motivandoli a credere sempre più al rispetto verso il prossimo, a credere in se stessi e nella forza della cultura e della giustizia e a rassicurarli della loro presenza sul territorio. Anche l’assessore all’Istruzione Ariganello ha voluto ringraziare i bambini e gli insegnanti per l’impegno profuso, giorno per giorno, nel rendere la scuola un luogo educativo e soprattutto inclusivo, dove ogni bambino è parte attiva, protagonista indiscusso del presente, quel presente che ha bisogno di queste iniziative così stimolanti.

Con il brano “We are the world”, alunni e insegnati hanno salutato e ringraziato i presenti in sala, continuando a regalare la gioia sprigionata dai loro cuori con tanta emozione. Stavolta però sono state le loro voci, chiare, limpide! forse un po’ impacciate o scordate ma accorate e senza dubbio convinte a parlare di pace e a far ben sperare in un mondo migliore di questo.