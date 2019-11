Serra, gli alunni della scuola primaria “Azaria Tedeschi” alla scoperta dell’autunno e della sana alimentazione [FOTO]

Gli insegnanti della scuola primaria “Azaria Tedeschi”, in collaborazione con i genitori degli alunni, hanno preparato in occasione della festa di San Martino una manifestazione dedicata ai sapori ed ai saperi dell’autunno.



L’evento è stato arricchito dalla presenza del nutrizionista Vincenzo Comito, che ha evidenziato come “i frutti e le verdure di stagione siano importanti per l’alimentazione dei bambini”. Lo stesso specialista ha invitato i genitori ad utilizzare “alimenti nutrienti e genuini” in sostituzione delle classiche merendine. Alcuni imprenditori locali si sono poi soffermati sulla produzione di marmellate e sulla lavorazione e conservazione dei funghi. I discenti si sono cimentati nella recita di filastrocche, poesie, proverbi (anche in dialetto serrese) e canti. È stato inoltre allestito un ricco tavolo con i prodotti e gli alimenti di stagione. Il dirigente scolastico Giovanni Valenzisi ha infine auspicato la prosecuzione della “sinergia tra scuola, famiglie e territorio” ringraziando tutti i protagonisti di giornata.