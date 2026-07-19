Serra, Gioventù nazionale onora la memoria di Paolo Borsellino

Essere presenti con il pensiero, ma anche con un piccolo gesto dal grande significato. Gioventù nazionale ha voluto onorare la memoria di Paolo Borsellino, ponendo un mazzo di fiori all’inizio dell’omonima via, posta nel quartiere di Spinetto. I ragazzi di Fratelli d’Italia – guidati dal coordinatore provinciale Pasquale La Gamba e dal vicecoordinatore Francesco D’Agostino – hanno ricordato il magistrato ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio, assieme ai cinque agenti della sua scorta. Prima della deposizione floreale, i giovani del partito di Giorgia Meloni hanno dato lettura di un passo nel quale venivano esaltati i valori della libertà, della democrazia e della giustizia e confermato il più totale rifiuto della mafia. L’iniziativa ha segnato la volontà di proseguire sul cammino dei diritti e della condivisione dei più sani concetti democratici ribadendo la battaglia contro ogni forza oscura e soverchiante.