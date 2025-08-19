Serra, giovedì la presentazione del libro “La stanza delle attese”

Giovedì 21 agosto, alle ore 18:30, presso la Casa della Cultura “Sharo Gambino” si svolgerà un incontro letterario per presentare l’opera “La stanza delle attese” di Tina Scopacasa. La scrittrice, originaria di Simbario, dopo i saluti di Sergio Gambino (figlio del compianto Sharo, della cui nascita è ricorso quest’anno il centenario), parlerà del suo romanzo insieme a Marco Primerano. “La stanza delle attese”, dunque, è un libro emozionante che, attraverso la vicenda umana del protagonista Max, porta il lettore in un viaggio tra speranze e cambiamenti, cadute e crescite, ragione e fede. La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali a cura di Valentina Mazzocca.