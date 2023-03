Serra. Giornata mondiale dell’acqua, i bambini della scuola per l’infanzia in visita allo stabilimento della Fabriella Group

I bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, prevista per domani, hanno svolto una visita guidata presso lo stabilimento dell’acqua Fabrizia (Fabriella Group), per scoprire, divertendosi, il processo d’imbottigliamento dell’acqua. Nei giorni precedenti le insegnanti dei due plessi, coordinate dalle responsabili di plesso e della didattica, hanno coinvolto gli alunni in attività educative, rivolte a sensibilizzare sull’importanza dell’acqua come bene prezioso. Entrambi i plessi sono stati accolti calorosamente dai collaboratori dell’azienda, per un tour completo all’interno dello stabilimento, permettendo ai bambini di vedere da vicino i passaggi che portano al confezionamento dell’acqua. Inoltre, hanno regalato ai bambini un piccolo gadget come ricordo dell’esperienza. Il tutto è stato vissuto come un momento di crescita per alunni e insegnanti, che hanno riconosciuto l’importanza di avere nel proprio territorio una realtà come quella dell’acqua Fabrizia.