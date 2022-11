Serra, genitori in protesta: “Scuola di Spinetto sporchissima, pronti a fare un esposto”

Una rappresentanza dei genitori degli alunni frequentanti la scuola elementare “Nazzareno Carchidi” lamenta “le pessime condizioni igieniche in cui versa la struttura” ed è pronta ad alzare ulteriormente la voce.

“Abbiamo già informato il preside delle condizioni della scuola di Spinetto – sostengono i rappresentanti dei genitori – sin dall’inizio dell’anno scolastico, ma il problema ancora permane. Spesso siamo noi a portare sapone per le mani e carta igienica, ma non si può continuare in questo stato. Chiediamo che le persone preposte vigilino affinché le norme igieniche siano rispettate per garantire un diritto fondamentale quale è quello alla salute”.

Ma i genitori non si fermano alle parole e sono pronti ad intraprendere una serie di azioni per portare all’attenzione delle Istituzioni competenti la questione: “oggi (sabato) non manderemo i bambini a scuola, ma non ci limiteremo a questo. La prossima settimana provvederemo inoltre a formulare un esposto e, se necessario, andremo avanti. Non siamo disponibili ad accettare queste cose – concludono – e faremo tutto quello che la legge ci consente per far rispettare i diritti dei nostri figli”.