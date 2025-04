Serra, fruizione delle bellezze locali: dal 1° maggio il Viale Certosa torna ad essere pedonale

In continuità con le misure adottate negli anni precedenti e con il fine di valorizzare lo spettacolare viale alberato che dal Calvario conduce a Santa Maria del Bosco, il sindaco Alfredo Barillari ha emesso un’ordinanza per disporre “la chiusura al transito veicolare del tratto di strada compreso tra il Calvario e l’incrocio con via Sant’Ugo di Lincoln: nella giornata del 1° maggio (Festa dei lavoratori); ogni sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.30 ed ogni domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.30 per il periodo che va dall’1 maggio al 31 luglio; tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.30 per il periodo che va dall’1 al 31 agosto”. Restano esclusi dall’applicazione dell’atto i dipendenti dell’Arma dei Carabinieri e coloro che devono recarsi presso il locale Comando; i residenti, i proprietari di terreni agricoli, stalle ed allevamenti di animali del tratto.

L’obiettivo è quello di massimizzare la fruibilità di incantevoli luoghi facendo gustare a residenti e visitatori il connubio tra natura e spiritualità anche con serene e spensierate passeggiate senza dover fare i conti con “il disturbo e l’inquinamento arrecato dal traffico veicolare”.

L’Amministrazione comunale insiste, dunque, nella sua idea di mettere in risalto i punti d’eccellenza della città stimolando contestualmente “attività di passeggio, running, ciclismo amatoriale e attività sportive di varia natura”. In sostanza, liberando dalla circolazione veicolare uno dei luoghi più apprezzati di Serra San Bruno, si intende esaltare un patrimonio naturale unico, sempre più ambito ed ammirato. Pertanto, alla tradizionale passeggiata socializzante nel centro storico, si aggiunge quella rilassante e rigenerante in un percorso che non è scalfito da suoni, rumori o dal caos della modernità.