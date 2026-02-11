Serra, forti raffiche di vento: aumentano i disagi, domani scuole chiuse

Sono diversi i problemi causati dalle forti raffiche di vento nelle Serre. Sulla strada che da Serra San Bruno porta a Mongiana un grosso albero è caduto su un auto, praticamente distruggendola. Buone, per fortuna, le condizioni del conducente: poteva andare decisamente peggio. E sono diverse le segnalazioni di disagi per la circolazione stradale.

Questa situazione ha spinto il sindaco Alfredo Barillari ad adottare provvedimenti a scopo precauzionale.

“Le previsioni meteo per la giornata di domani – ha in particolare affermato il primo cittadino – segnalano il perdurare delle raffiche di vento e relativi scenari di rischio; a tal fine si invita la cittadinanza a limitare drasticamente gli spostamenti, in modo particolare sulla strada provinciale verso Nardodipace”.

Inoltre, in considerazione della “numerosa presenza di personale scolastico e studenti fuori sede”, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (rinviati, pertanto, anche gli incontri scuola-famiglia), sospeso il mercato comunale e chiuso anche il cimitero”. Barillari ha anche chiesto ai cittadini di “evitare viali alberati e strade esposte al rischio di cadute di arbusti”.