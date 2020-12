Serra. Fondi per l’ingegnerizzazione della rete idrica, Franzè: “Bene l’impegno di Pitaro, lavoreremo per un rapido utilizzo delle risorse”

“Il Comune di Serra San Bruno è destinatario di 236.570,84 euro che dovranno esseri impiegati per l’ingegnerizzazione della rete idrica. Si tratta di importanti risorse che aiuteranno la nostra comunità a fare un passo in avanti nel percorso di un corretto approvvigionamento idrico evitando perdite e sprechi e, dunque, di ridurre quei disagi che troppe volte i cittadini sono stati costretti a subire”.

È quanto afferma l’assessore Carmine Franzè che ringrazia per “l’impegno profuso ed il risultato ottenuto il consigliere regionale Vito Pitaro e per l’eccellente lavoro l’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio”.

Per Franzè si tratta di “un investimento che consentirà senza dubbio di intervenire per migliorare il servizio idrico comunale”. “Da parte nostra – conclude Franzè – lavoreremo per un rapido ed efficiente utilizzo dei fondi”.