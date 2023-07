Serra, firmata la convenzione tra Comune e Agenzia delle Entrate per l’attivazione di una postazione help desk

È stata firmata stamattina la convenzione grazie alla quale nascerà nei locali del Museo cittadino una postazione help desk dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta del terzo “punto” in Italia, dopo Cassano allo Jonio e Acri dedicato a categorie di cittadini appartenenti a fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico. Ad illustrare i particolari dell’iniziativa sono stati il sindaco Alfredo Barillari, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Gentile e quello provinciale Marco Chiei Gamacchio. In sostanza, i referenti comunali acquisiranno i dati degli interessati (senza specificazione del servizio richiesto) e li trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate che ricontatterà i cittadini per provvedere ad individuare una soluzione delle questioni che saranno prospettate. “Si tratta di un punto di contatto – ha spiegato Gentile – che ci consentirà di aiutare il cittadino nella fase di fruizione dei servizi, che sarà gestito dal Comune e occasionalmente dall’Agenzia delle Entrate”.

“Sin dall’inizio del nostro percorso amministrativo – ha aggiunto Barillari – l’obiettivo è stato quello di riattivare un servizio. I cittadini potranno contare su un luogo fisico per potere effettuare le proprie richieste. La postazione help desk permetterà di superare le difficoltà derivanti dal deficit tecnologico nella popolazione anziana e inoltre il personale comunale potrà dare informazioni e supporto”.

Dopo la propedeutica fase di formazione del personale, il punto sarà aperto in giorni ed orari prestabiliti.