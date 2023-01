Serra, finanziata la ristrutturazione della facciata della chiesa del Santuario di Santa Maria e la costruzione di un sito internet

Il Santuario di Santa Maria del Bosco potrà vivere una fase di rilancio grazie ad un finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr e precisamente della Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, Patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architetta e del paesaggio rurale”. La domanda è stata avanzata nello scorso mese di aprile dal Consiglio di Amministrazione guidato dal presidente don Vincenzo Schiavello, mentre il progetto è stato curato dall’architetto Raffaele Scrivo. La Regione Calabria ha ora comunicato che lo stesso è stato ammesso a finanziamento.

Il Santuario – che rappresenta un punto di riferimento per la comunità religiosa serrese in quanto considerato custode della spiritualità bruniana – risulta esternamente compromesso a causa dell’incessante condizione degli agenti atmosferici e dell’elevata umidità che caratterizza la zona. Con il progetto, ci si propone di ristrutturare la facciata della chiesa e di costruire un sito internet capace di rendere fruibili tutte le informazioni concernenti il Santuario e di diventare uno strumento di conoscenza per fedeli e appassionati di storia.

Tale intervento rappresenta un primo passo del percorso pensato dal Cda per tutelare l’inestimabile valore di un’area contraddistinta da bellezze storiche, artistiche e naturali e che trasmette gli insegnamenti del Santo di Colonia.

Nei pressi del Santuario – le cui origini risalgono al tramonto dell’XI secolo e che è stato ricostruito dopo il terremoto del 1783 sui resti dell’antica chiesa voluta da San Bruno per raccogliere i monaci in preghiera – sono presenti il “dormitorio” (luogo dove il Santo trovava ricovero e dove poi fu seppellito), il “laghetto” (dentro il quale San Bruno si immergeva in segno di penitenza) e la “scalinata” in granito (realizzata negli anni ‘50 dagli scalpellini locali per consentire un accesso facilitato al Santuario).