Serra. Finanziamenti per Santa Maria, Zaffino: “Avviato un cammino di crescita”

“Con il finanziamento di 300mila euro per interventi sul piazzale di Santa Maria del Bosco, il presidente della Regione Nino Spirlì ha dato ulteriore dimostrazione della sua attenzione verso Serra San Bruno e di sensibilità rispetto alle criticità ed alle potenzialità del territorio che gli sono state segnalate”.

Il consigliere comunale Salvatore Zaffino esprime soddisfazione per “un’azione che incide sulla bellezza dei luoghi, sulla qualità della vita e sull’aspetto turistico” e, oltre a Spirlì, ringrazia “la Struttura del presidente, ed in particolare Fabio Valente, per il costante lavoro di raccordo che sta consentendo di ottenere ottimi risultati”.

“Il coordinamento sinergico che abbiamo messo in campo – sostiene Zaffino – al quale si aggiunge l’attaccamento alla nostra città ci permette, come Amministrazione comunale, di dare risposte concrete e di operare nell’interesse della comunità, con la quale abbiamo un contatto quotidiano grazie al quale rileviamo le necessità e le opportunità. In questo modo, la condivisione della strategia di sviluppo diventa una naturale conseguenza”. “Ottenere nuove risorse – conclude Zaffino – significa avere nuove prospettive. Solo chi ha pregiudizi o preclusioni non riesce a vedere che un cammino di crescita è stato avviato e proseguirà con forza nei prossimi anni”.