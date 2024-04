Serra, Figliucci e Regio: “La riunione delle opposizioni l’abbiamo organizzata noi, la platea si allargherà e costruiremo qualcosa di solido”

“È vero, siamo stati noi ad organizzare il primo tavolo di ascolto, tenutosi venerdì, in cui l’unico tema è stato l’amore per Serra San Bruno”. I consiglieri comunali di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio informano la cittadinanza che “altri incontri si faranno, ampliando la partecipazione per come richiesto, appunto, dai cittadini, nelle strade, nelle piazze, nei bar, dove emerge tanta rassegnazione e tanto sconforto, sul vuoto enorme che si sta avvertendo oggi”.

Nel riprendere il contenuto dell’articolo pubblicato da “Il Meridio”, impropriamente definito “nota stampa apparsa ieri su un noto giornale locale”, Figliucci e Regio si rivolgono alla società civile e spiegano che “l’incontro ha avuto quale unico intento quello di sensibilizzare tutte quelle che sono e sono state le forze politiche operanti nel nostro comune (pochi, tra gli invitati, sono stati gli assenti). Vogliamo chiarire alla cittadinanza tutta – aggiungono – che il dialogo ed il confronto intrapreso ha visto anche la proficua partecipazione di molti serresi impegnati sul territorio a vari livelli (imprenditori, professionisti e liberi cittadini)”. In riferimento ai temi trattati, i due esponenti dell’opposizione affermano che sono stati “affrontati in un clima di assoluta serenità” ed “hanno riguardato, certamente, la situazione politico-sociale attuale a Serra cercando di capire, nel contempo, quale si vorrebbe che fosse. Non c’è stata e non c’è la volontà di creare dissidi e dissapori che vedrebbero, strumentalmente, l’inizio di una fine”.

“Per questo – puntualizzano – siamo convinti che al prossimo incontro la platea dei presenti si amplierà, come è giusto che sia, perché le problematiche di una viabilità al collasso, dell’ospedale ormai alla chiusura, delle scuole e delle attività commerciali sofferenti, della programmazione turistica nulla o non pervenuta non vogliamo che restino tematiche da campagna elettorale, che si sbraitino, ciclicamente, dai palchi senza portare nessun risultato a chi su questo territorio ha scelto di vivere, di mettere su famiglia ed avviare delle attività lavorative”. Figliucci e Regio asseriscono infine che l’intento è quello di “costruire qualcosa di solido che soltanto il dialogo tra forze politiche, professionisti ed imprenditori di ogni settore interessato e società civile possono insieme costruire”.