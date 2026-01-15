Serra, Figliucci e Regio: “La città è ostaggio dei cantieri tra strade insicure, scuole in difficoltà e cittadini abbandonati”

“Negli ultimi mesi Serra San Bruno sta pagando un prezzo altissimo per lavori di potenziamento energetico autorizzati e gestiti senza una reale programmazione e senza un adeguato controllo da parte dell’Amministrazione comunale”.

I consiglieri comunali del gruppo “Per Serra Insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio esprimono “piena vicinanza ai cittadini, che quotidianamente ci segnalano disagi, difficoltà negli spostamenti, strade dissestate, pericoli per la sicurezza e danni alle proprie autovetture” e rilevano che “ai disagi sulla viabilità si aggiunge un fatto ancora più grave e inaccettabile: i lavori hanno causato numerosi danni alla rete idrica e alla rete fognaria, con conseguenti interruzioni del servizio, disservizi prolungati e gravi difficoltà per interi quartieri e per le scuole”.

Gli esponenti di minoranza ritengono “inaccettabile che strutture scolastiche siano state messe in difficoltà, con problemi legati all’erogazione dell’acqua, mentre famiglie, anziani e attività commerciali abbiano subito disagi che potevano e dovevano essere evitati con una gestione più attenta e responsabile”. Secondo quanto espongono, “un intero paese è stato messo in subbuglio” a causa di “interventi autorizzati contemporaneamente su gran parte della rete stradale, senza una suddivisione per quartieri, senza una gestione del traffico, senza alcuna attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini”.

La loro critica si concentra su “scavi chiusi male, rattoppi provvisori, tratti di strada che si riaprono, avvallamenti pericolosi. In pieno inverno, con pioggia e neve, le strade comunali sono diventate un serio pericolo per l’incolumità di pedoni e automobilisti”. A loro avviso, “questa situazione non è frutto del caso” ma è “il risultato di mancanza di pianificazione, assenza di controlli, superficialità nella vigilanza”.

Per Figliucci e Regio “il Comune avrebbe dovuto controllare, pretendere ripristini a regola d’arte, tutelare la rete idrica e fognaria. Tutto questo non è avvenuto”.

“Come consiglieri comunali di minoranza – aggiungono – non possiamo accettare che questi fatti vengano minimizzati o ignorati”.

Per questo hanno presentato una interrogazione chiedendo “il ripristino immediato e definitivo della viabilità comunale; la messa in sicurezza urgente delle strade; il ripristino delle reti idriche e fognarie danneggiate; l’assunzione di precise responsabilità politiche e amministrative; la tutela dei cittadini e delle famiglie colpite dai disagi e dai danni subiti”.

“Serra San Bruno – sentenziano Figliucci e Regio – non può essere trattata come un territorio di sperimentazione senza regole. La sicurezza, i servizi essenziali e la dignità dei cittadini non sono opzionali. Chiediamo con forza all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente, prima che si verifichino conseguenze ancora più gravi. Il tempo delle giustificazioni è finito. Servono fatti, subito.

Noi – concludono – continueremo a stare dalla parte dei cittadini, a vigilare e a denunciare ciò che non funziona. Perché Serra merita rispetto, competenza e responsabilità”.