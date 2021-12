Serra, Figliucci e Regio criticano la maggioranza: “La loro coerenza è andata in fumo”

“Con l’elezione a consigliere provinciale, per la lista di Forza Italia, di Daniele Galeano, a cui vanno i migliori auguri, emergono le contraddizioni del modo di fare politica della compagine di maggioranza”.

I consiglieri di minoranza Biagio Figliucci e Vito Regio rimarcano le “contraddizioni” della controparte prendendo spunto da alcune iniziative del passato.

“Non erano forse loro – si chiedono gli esponenti di ‘Per Serra insieme’ – a predicare il passaggio di Serra alla provincia di Catanzaro? Dopo un anno di ‘tentata Amministrazione’ e proclami, anche chi predicava bene si è piegato alle logiche di potere. Chi si professava di sinistra questa volta ha votato a destra, nascondendosi dietro il cosiddetto principio di compattezza”.

Dopo aver espresso l’auspicio che “la presenza nel Consiglio provinciale di un serrese possa portare beneficio alla comunità ed all’interno comprensorio”, Figliucci e Regio riferendosi ai componenti della lista “Liberamente”, sostengono che “la coerenza delle loro battaglie doveva portare a mobilitarsi promuovendo una forte protesta contro la situazione provinciale del Vibonese, rivendicando tutti quei servizi di cui il territorio è stato privato nel corso degli anni”.

“È evidente – concludono – che oramai sono succubi del sistema, contagiati dal desiderio di postazioni prestigiose, anche per far quadrato rispetto a logiche interne. Inevitabilmente la loro rivendicata coerenza è andata in fumo”.