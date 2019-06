Serra. Festa di fine anno per gli alunni della scuola dell’infanzia “Azaria Tedeschi”: il saluto delle maestre

Si è svolta nella scuola dell’infanzia “Azaria Tedeschi” la festa di fine anno della II sezione. In particolare, le maestre Rosina Amato e Graziella Tigani hanno salutato i discenti che si avviano ad iniziare una nuova importante avventura che richiede un impegno ancora maggiore.

“Cari bambini – hanno affermato le maestre – siete giunti al diploma della scuola dell’infanzia. Significa che vi siete impegnati tanto, avete imparato tante cose, avete capito come è bello lavorare insieme. Questo momento vuole segnare con gioia, nei vostri ricordi, la fine della scuola dell’infanzia ed il passaggio ad un nuovo periodo della vostra vita, quello della scuola primaria”. I bambini, dotati dell’uniforme del caso, hanno ringraziato le insegnati per gli insegnamenti ricevuti. Il tutto in un clima di gioia e serenità.