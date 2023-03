Serra, festa dello sport al “La Quercia”: successo per il triangolare promosso dall’Asd San Bruno

Si è trasformato in un’autentica festa dello sport il triangolare svoltosi domenica nello stadio “La Quercia” che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Asd San Bruno, dell’Azzurra e del Limbadi. Circa 110 giovanissimi hanno preso parte all’evento (conclusosi con una bella premiazione) davanti ad un pubblico festante che ha potuto ammirare le giocate dei calciatori del domani. L’iniziativa promossa dalla scuola calcio serrese ha rappresentato l’occasione per diffondere i valori dello sport ed in un momento di allegra socialità visto che i ragazzi hanno anche pranzato insieme. Ma altre attività stanno per essere messe in campo dall’Asd San Bruno. A breve sarà infatti avviata la categoria femminile: sono già aperte le iscrizioni a titolo gratuito per le classi che vanno dal 2007 al 2012. Gli allenamenti, che avranno inizio il 20 aprile, saranno seguiti dal tecnico qualificato e vincitore del pallone d’oro dilettanti Michele Zaffino.