Serra, “Festa dei diplomi” alla scuola dell’infanzia “Azaria Tedeschi” [FOTO]

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia “Azaria Tedeschi”, con canti e poesie, hanno salutato la scuola.

È stato un percorso particolare, vista la situazione determinata dal Covid, che ha costretto i bambini a frequentare le lezioni, per diversi periodi dell’anno, chiusi in casa e dietro un Pc.

Le insegnanti si sono dovute inventare un modo nuovo di “fare scuola” per poter portare avanti l’attività didattica e, nonostante tutto, i bambini sono ora pronti a spiccare il volo verso la scuola primaria, appunto, come citava una canzone della festa, “Senti senti è cambiata l’aria”, volendo dire che ormai non possono più trattenersi alla scuola dell’infanzia.

Tanta l’emozione di grandi e piccoli che sulle note dei Remigini hanno concluso lo spettacolo felici e spensierati. Pensiero gradito e profondo il quadro-ricordo elaborato per le maestre dai genitori, con su scritto “In ogni nostro volo in ogni nostro sogno rimarrà per sempre il tocco magico del vostro grande amore”.