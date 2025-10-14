Serra, fervono i preparativi per le “Giornate della Castagna e del Vino”

L’associazione “Incrociamenti” è pronta all’inaugurazione della terza edizione delle “Giornate della Castagna e del Vino” che si svolgerà il 31 ottobre e il primo novembre, con la collaborazione dell’associazione “Femmina” e il sostegno di operatori turistici e esercizi commerciali della zona. La prima giornata inizierà con l’escursione per la raccolta delle Castagne, mentre la seconda giornata sarà dedicata all’esposizione e alla degustazione delle nostre eccellenze enogastronomiche e alle dimostrazioni didattiche a cura dell’istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno.

In entrambe protagonista assoluto sarà “lu pastidharu” con il profumo e la dolcezza delle castagne “inserte”, rigorosamente autoctone, ubriacate dagli spruzzi di vino locale. Non mancheranno gli spettacoli: durante la mattinata del 1° novembre saranno protagonisti “I Giganti” con una performance nella quale suoni e gesti raccontano la storia di Mata e Grifone. Il resto della giornata proseguirà con musica dal vivo: Radio Serra sarà costantemente presente. Il tutto si svolgerà nelle maestose piazza San Giovanni e piazza Azaria Tedeschi. Anche questa edizione presenterà un “incrocio” tra cultura, tradizioni e inclusione, con il contributo prezioso dei docenti e degli alunni dell’Istituto di istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno e della Gipsoteca “Giuseppe Maria Pisani”, ormai punto di riferimento culturale e meta importante per chi ama nutrirsi delle opere esposte, che costituiscono un veicolo di conoscenza della bellezza creativa dell’arte, di cui appunto Giuseppe Maria Pisani è stato protagonista appassionato. Un impegno e un’attenzione rivolti verso un solo obiettivo ossia “la valorizzazione del territorio e con esso delle sue risorse materiali e immateriali e anche umane in uno sforzo collettivo in cui siano presenti sinergicamente il mondo dell’associazionismo e delle Istituzioni locali e sovracomunali, senza barriere e senza primogeniture”. “In un sussulto di speranza – spiegano i promotori – perché questo territorio esca dal torpore dell’isolamento e perché ‘la restanza’ da sogno diventi opportunità”.