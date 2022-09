Serra, Federico spiega gli importi della Tari: “Aumentato il costo dei conferimenti, ma grazie alla differenziata le bollette scenderanno”

Dopo gli attacchi del gruppo “Per Serra insieme” riferiti agli avvisi di pagamento della Tari, il vicesindaco Rosanna Federico ha voluto dare dei “chiarimenti” ai cittadini senza l’intenzione di “dare lezioni a chi, visto il ruolo, non dovrebbe averne bisogno”.

Il vicesindaco premette che “gli importi che stanno arrivando derivano dalla ripartizione dei costi totali sostenuti dal Comune per il servizio” e che “tali importi sono calcolati sulla base di specifici criteri fissati dalla legge e da un regolamento” precisando che “le cartelle di quest’anno sono calcolate tenendo conto dei costi del servizio sostenuti l’anno scorso (non beneficiano quindi dell’aumento percentuale della differenziata raggiunto quest’anno)”.

Gli importi, per come spiega Federico, risentono “degli aumenti, quasi al doppio, dei conferimenti, intervenuti già dal 2020, e di una quota dovuta per recuperare la Tari 2020 i cui pagamenti sono stati sospesi a causa del Covid e quindi spalmati in tre anni (2021/22/23)”.

Partendo da qui, l’esponente dell’Amministrazione comunale afferma che “fortunatamente ci siamo sciolti per tempo dal contratto che avevamo ereditato, altrimenti i serresi avrebbero trovato in bolletta anche i costi dell’isola ecologica ed avrebbero avuto ulteriori e notevoli aumenti” e specifica che “la maggiore percentuale di differenziata raggiunta quest’anno avrà i suoi benefici, in parte l’anno prossimo (quando si terrà conto della minore quantità di indifferenziata conferita e dunque, salvo ulteriori aumenti, dei minori costi) e ancor di più, tra due anni, dal momento che le percentuali più alte sono state raggiunte solo nella seconda parte dell’anno”. Ne deriva che “man mano che si andrà avanti, mantenendo alta e migliorando ulteriormente la percentuale di differenziata, i costi si abbasseranno e così le bollette e tutti potremo vedere il frutto del vostro e del nostro lavoro”

Infine, un appunto politico: “tranquillizziamo le varie e numerose ‘opposizioni’ sui nostri rapporti interni: a prescindere dai nostri orientamenti politici ed a differenza di altri, siamo sempre più fermi e compatti nel voler dare il meglio per il nostro paese”.