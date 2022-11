Serra, Federico ribatte al Pd: “Attacchi meschini, sono loro a dover restituire i soldi pubblici perché non hanno centrato alcun risultato”

“Proprio da parte di chi ha fatto (e pensava di poter continuare a fare) della politica il proprio ‘mestiere’, assistiamo, ancora una volta, ad una becera mistificazione della realtà. Qualcuno che, meschinamente, ritaglia uno stralcio della determina del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, per far passare gli adeguamenti delle indennità di carica, introdotti a livello governativo per tutti gli amministratori locali, come scelte e deliberazioni attribuibili a questa Giunta”.

Il vicesindaco Rosanna Federico controbatte all’offensiva del Pd e chiarisce che gli importi sono stati “determinati dall’Ufficio senza che vi sia, alla base, nessun atto discrezionale da parte dell’Amministrazione, ma che vengono calcolati sulla base della fascia di popolazione in cui rientra l’Ente e che sono interamente coperti con fondi Statali vincolati a questo utilizzo che non gravano assolutamente sul bilancio comunale”.

Dall’attacco ricevuto Federico prende spunto per operare “una riflessione su quanto ‘costi’ essere un ‘serio’ amministratore” sia in termini “di lavoro, di impegno, di responsabilità, di rischi quotidiani”, che in termini “di tempo e di vita sottratti alla propria famiglia ed a se stessi”.

Nel caso specifico di Federico “costa anche sotto il profilo economico” perché “per adempiere fino in fondo al mio dovere, da marzo e fino a quando ve ne sarà la necessità, ho deciso di mettermi a tempo pieno al servizio della mia comunità, rinunciando totalmente allo stipendio che, per legge, avrei potuto tranquillamente cumulare al 50% dell’indennità di carica”.

Tale emolumento “per intero”, nei comuni come Serra San Bruno, “per la carica di vicesindaco, lo Stato aveva finora quantificato in circa 800 euro netti mensili ed ha deciso di rivedere in circa 1.100 euro netti”.

Importi che, in ogni caso, “non ripagano chi affronta seriamente il proprio ruolo, ma danno la possibilità di farlo”. Federico rileva inoltre che “ciò che invece ripaga chi, come me, ricopre col cuore e con senso del dovere cariche istituzionali è la consapevolezza di dare il massimo e di portare giorno per giorno, piccoli e grandi risultati per la propria comunità”.

Il finale è dedicato alla restituzione dell’affondo subito: “quanti oggi strumentalizzano e, pur avendo ricoperto cariche pubbliche anche di rilievo, risultati non ne hanno portati, quelli sì che ben farebbero a restituire i soldi pubblici immeritatamente ricevuti… in questo caso il capitolo di bilancio appositamente creato sarebbe sicuramente destinato a rimpinguarsi con bei soldoni”.