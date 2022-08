Serra, Federico replica e Lagrotteria e traccia un primo bilancio: “Ottimi risultati per la gestione della stagione estiva, dagli avversari solo disfattismo”

“Vedere Serra tra le protagoniste dell’estate calabrese ci dà nuovi stimoli per fare meglio e ci regala tante soddisfazioni. Perciò, rimandando per i fatti alle centinaia di foto e immagini che in questi giorni girano su canali televisivi, testate giornalistiche e social, prendo solo spunto dalle parole di qualche ex amministratore per evidenziare, ancora una volta, che i risultati si possono portare anche a ‘costo zero’ solo con impegno, relazioni e lungimiranza”.

Il vicesindaco Rosanna Federico mostra soddisfazione per i risultati della gestione della stagione estiva e, pur senza nominarlo, replica all’esponente di “In movimento” Walter Lagrotteria, componente dell’Esecutivo cittadino negli anni scorsi.

“A differenza che nel passato – sostiene Federico – possiamo dire ai nostri concittadini che, anche senza stanziamenti in bilancio, la nostra stagione estiva porta solo segni positivi:

– in termini di presenze, con le nostre attività ricettive che hanno registrato il tutto esaurito;

– in termini di qualità degli eventi, con l’ingresso, senza alcuna spesa, del nostro Santuario di Santa Maria del Bosco, nel circuito di una delle manifestazioni più importanti e riconosciute della Calabria;

– in termini di visibilità, con decine di servizi televisivi, articoli e manifesti che hanno divulgato gratuitamente e positivamente l’immagine di Serra;

– in termini di iniziative, grazie ai contributi regionali della Legge 13 ed alla collaborazione delle Congreghe, delle associazioni, e delle attività commerciali che, solo con il patrocinio gratuito del Comune, hanno riempito il calendario estivo di Serra d’Estate e Condivivi ed animato in maniera strepitosa e variegata le nostre giornate e le fresche serate”.

Dopo questa prima esposizione dei traguardi raggiunti, Federico passa all’attacco della controparte: “capisco che tutto questo possa destare qualche perplessità in chi, per anni, pur spendendo decine di migliaia di euro, non ha ottenuto gli stessi risultati. A questi voglio solo specificare che, anche grazie alla collaborazione ed all’impegno di 15 percettori di reddito di cittadinanza, il segno è positivo anche in termini di incassi dall’area di Santa Maria, con cifre che saranno sicuramente superiori a quelle che si registravano sotto il suo mandato”.

Federico precisa che “a questi risultati si è arrivati con qualche ‘compromesso’, spostando le giostre dall’area dove avrebbe dovuto tenersi il concerto (e considerato che con delibera di Giunta del 2017, è stato inibito il parcheggio di piazzale Tozzo per ragioni di sicurezza); cercando di tarare nel miglior modo possibile la ZTL per andare incontro alle diverse richieste dei commercianti; mediando sugli orari e sul volume delle emissioni sonore per conciliare le esigenze di giovani e residenti”.

Queste considerazioni fanno da preludio all’affondo finale: “sulla base di tutti questi dati lasciamo quindi ai disfattisti i calcoli, abbastanza semplici, per il resoconto che chiedono, mentre noi ci godiamo ancora per un po’ la vivacità ritrovata delle nostre vie, dei nostri sentieri, delle nostre piazze ringraziando tutti coloro che, anche con una semplice visita, un’escursione o una passeggiata stanno rendendo splendida questa estate serrese”.