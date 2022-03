Serra, Federico replica ai consiglieri Pd: “Fatture energetiche e per telefonia non pagate dai predecessori, è loro la colpa del dissesto”

Proprio in un momento così drammatico per il mondo intero, pare che qualche forza di opposizione si sia risvegliata dal torpore. E così si lancia in considerazioni che, soprattutto in chi ha amministrato, evidenziano profonda ignoranza delle regole che disciplinano la struttura di un bilancio e delle voci che determinano un disavanzo”.

Arriva a stretto giro di posta la replica del vicesindaco Rosanna Federico ai rilievi dei componente della minoranza in quota Pd. Federico entra nel merito della questione e chiarisce che “il dato diffuso, conferma l’inevitabilità delle nostre scelte. Se già – spiega – le sole domande di ammissione rivolte all’Osl (ovvero crediti di professionisti, fornitori, privati cittadini, società erogatrici di servizi ecc…) ammontano ad oggi ad oltre 4.500.000 euro, considerando i debiti per mutui; i quasi 2.000.000 di euro residui per i Boc e gli oltre 5.000.000 di euro per i Fondi anticipazione di liquidità contratti, è evidente che il disavanzo che si sta prospettando è probabilmente superiore a quello che ci ha portati a dichiarare il dissesto”.

A ciò va aggiunto che “alcune voci di debito, escluse dalla gestione dell’Osl, hanno reso addirittura difficoltosa la formulazione dell’ipotesi di bilancio proposta al Ministero”.

Dopo questa analisi tecnica, Federico passa all’aspetto politico e afferma che “prima di parlare di inesperienza o incapacità politica, qualcuno farebbe bene, ove non dovesse comprenderli, a farsi spiegare gli atti e le relazioni del Responsabile dell’area e del Revisore dei Conti”.

“Ove poi continuassero i dubbi – prosegue – provvederemo a fornire ai consiglieri interessati tutte le necessarie delucidazioni e, se del caso, a recapitare loro anche le fatture Telecom non pagate per le quali all’Ente sono state tagliate le chiamate in uscita e la recente ed ulteriore richiesta di pagamento di circa 900.000 euro per migliaia di fatture energetiche per le quali qualcuno avrà pensato ‘chi verrà provvederà’”.