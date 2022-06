Serra, Federico replica a “In movimento”: “Ex amministratori dimenticano il passato, noi stiamo portando risultati”

Il vicesindaco Rosanna Federico non ci sta a subire passivamente gli attacchi dell’associazione “In movimento” ed elabora un’articolata replica nella quale ribalta i termini delle questioni e contrappone quanto ereditato con quanto realizzato.

“Qualcuno che ha lasciato nel fango documenti storici e pagine uniche della nostra storia – sostiene Federico – parla di cultura. Noi abbiamo dato ai Serresi un archivio comunale dove questi documenti, salvati e digitalizzati, sono ora a disposizione in un museo/pinacoteca, prima aperto solo in occasione del taglio del nastro, oggi restituito a nuova vita grazie all’inestimabile patrimonio di opere di Sharo Gambino e alla nuova sede della biblioteca comunale.

Qualcuno parla di tutela dei servizi seduto accanto a chi, per non aver individuato in tempo il personale da utilizzare, ha decretato la chiusura degli uffici del Giudice di Pace. Noi, lavorando silenziosamente, stiamo consentendo di intravvedere, per l’ospedale, dopo anni di depauperamenti, qualche minima inversione di tendenza”. Gli argomenti sono diversi e Federico precisa che mentre “qualcuno parla poi di diritti dei lavoratori dopo aver tenuto per decenni le vite di decine di Lsu ed Lpu in bilico tra una scadenza e un rinnovo”, “questa Amministrazione, dopo trent’anni, li ha stabilizzati tutti, riconoscendo loro la completa parificazione, anche nei tempi dei pagamenti, ai dipendenti storici”.

“Poi – aggiunge il vicesindaco – c’è qualcuna che, pur dovendo conoscere perfettamente per ‘diretto coinvolgimento familiare’ la situazione dell’Angolo delle Tradizioni, con inspiegabile leggerezza, di fronte ad un provvedimento Commissariale di riacquisizione, parla di casette ‘rubate’. Noi, dopo anni, abbiamo fatto un regolare avviso pubblico per ridarle in concessione, prevedendo, peraltro, la prelazione per chi quelle casette le ha regolarmente realizzate. C’è poi chi vorrebbe il distacco da Sorical dimenticando di essere stato lì quando questa strada è stata scelta. Noi abbiamo con fatica appena individuato le risorse e dato indirizzo per il potenziamento del serbatoio Castagnari in attesa di fare di più in base agli sviluppi della nuova Autorità idrica regionale”.

In riferimento a chi “parla di strutture sportive abbandonate dopo aver speso centinaia di migliaia di euro per una piscina progettata forse per le Maldive o per la tensostruttura della scuola media che non può essere utilizzata né d’inverno e né d’estate”, Federico rivendica “un primo intervento già concluso per il risparmio energetico sulla piscina, la messa in funzione, dopo anni, del campo di calcetto di Via Matteotti ed i 700.000 euro di finanziamenti ottenuti col bando ‘Sport e periferie’”. Quanto alle affermazioni dell’ex sindaco Bruno Rosi che, “dimenticando di aver amministrato per quasi cinque anni, sollecita a noi, dopo un anno e mezzo, l’approvazione del Psc e, anziché spiegarci come sono stati persi i finanziamenti del Pis Oreste, chiede a noi di recuperarli”, Federico ribadisce che “il Psc è tra le nostre priorità” e che “oltre ad aver recuperato milioni di euro che erano andati persi per i Servizi sociali, tanti altri finanziamenti abbiamo ottenuto e, non appena terminate le procedure burocratiche, partiranno i relativi cantieri”.

Quanto poi alla “formazione amministrativa di giovani proposta, sinceramente, non consiglierei a nessuno di seguire la scuola del sindaco Rosi, considerato che dai numeri che dà (1.000.000 di euro annui di incasso dai boschi dimenticando che nel corso di tutto il suo mandato non ne ha incassati nemmeno 200.000) e dalle soluzioni che suggerisce, pare proprio che non abbia scelto quella giusta. Mentre dunque – conclude – aspettiamo altre occasioni per parlare di altri risultati, continuiamo dritti sulla strada del cambiamento”.