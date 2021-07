Serra. Ex Lsu/Lpu senza stipendio, il sindaco e la Giunta si sospendono l’indennità in segno di vicinanza

“Di fronte al mancato arrivo dei fondi regionali/ministeriali, poco o nulla possiamo fare con quello che c’è, allo stato, nelle casse comunali per andare incontro ai nostri Lpu ed Lsu che da mesi non ricevono gli stipendi”.

Il sindaco Alfredo Barillari fa il punto della situazione riguardo all’aspetto finanziario del rapporto con i lavoratori e manifesta loro il proprio appoggio.

“Nonostante le difficoltà – sostiene il primo cittadino – siamo riusciti ad anticipare una mensilità, ma sappiamo che questo non può bastare ad alleviare i problemi di decine di famiglie, talune delle quali, hanno tali entrate come unica fonte di sostentamento.

Se da un lato ci stiamo muovendo su diversi fronti per cercare di risolvere la situazione, dall’altro, in segno di solidarietà, abbiamo deciso di sospendere le indennità di sindaco e Giunta fino a che i pagamenti dei nostri lavoratori non saranno sbloccati”.

Sappiamo che non sarà certo un gesto risolutivo – rileva Barillari – ma sicuramente è un modo per trasmettere vicinanza a dei lavoratori che, nonostante anni di incertezze, hanno sempre aiutato l’Ente comunale a garantire servizi essenziali per tutta la comunità”.