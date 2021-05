Serra, ex Lsu/Lpu senza stipendio da mesi: lo Slai Cobas pronto alla protesta

Il mancato pagamento degli stipendi degli ex Lsu/Lpu ha indotto lo Slai Cobas ad inviare una missiva all’assessore regionale al Lavoro Fausto Orsomarso, al Dipartimento Lavoro ed al sindaco Alfredo Barillari nella quale vengono richiesti i motivi per i quali i lavoratori “da diversi mesi non percepiscono alcuna retribuzione”.

“Nonostante le rassicurazioni verbali/telefoniche della Regione Calabria – spiega il sindacato autorganizzato – di avvenuti accreditamenti a favore dei lavoratori, di riscontro il Comune di Serra San Bruno, afferma che tali accreditamenti non sono mai avvenuti”. Lo Slai Cobas vuole sapere “qual è l’ultimo pagamento effettuato dalla Regione” e avverte che “in mancanza di notizie certe sulle tempistiche di pagamento inevitabilmente brevi, i lavoratori, trascorsi 7 giorni dal ricevimento della lettera, protesteranno innanzi alla sede comunale o regionale, riservandosi ogni diritto o azione a propria tutela”.

Dunque, al di là della problematica relativa al percorso di stabilizzazione, esistono ulteriori criticità che minano la serenità di questi precari.