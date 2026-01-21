Serra. Eventi meteo e sicurezza, Campese: “Il valore della prevenzione va riconosciuto”

“Nelle ultime ore eventi meteorologici intensi hanno causato seri disagi temporanei alla viabilità cittadina. L’intervento che ha consentito il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza è un fatto positivo e va riconosciuto”.

Il coordinatore cittadino di Italia Viva Raffaele Campese sottolinea la tempestività delle azioni messe in campo aggiungendo che “l’evento verificatosi richiama l’attenzione su un tema più importante: la necessità di affiancare alla gestione dell’emergenza una programmazione organizzata e continua sulla prevenzione dei rischi”.

L’esponente renziano evidenzia che “in una città con accessi limitati, la manutenzione del verde, il monitoraggio delle situazioni potenzialmente critiche e protocolli chiari in caso di eventi meteo intensi rappresentano elementi fondamentali per la sicurezza e la continuità dei servizi”.

Il contributo di Italia vuole andare in questa direzione: “rafforzare il metodo amministrativo, investendo sulla prevenzione e sulla pianificazione, perché la sicurezza dei cittadini non dipenda solo dall’intervento successivo, ma da una gestione attenta e lungimirante”.

“La qualità dell’azione amministrativa – ribadisce in conclusione Campese – si misura anche nella capacità di prevenire i disagi”.