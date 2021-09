Serra, entusiasmo tra gli studenti per l’iniziativa “Un albero per il futuro”

Si è svolta stamattina l’iniziativa “Un albero per il futuro” alla presenza del maggiore Rocco Pelle, comandante del Reparto di Biodiversità di Mongiana, del luogotenente Domenico Minichini, dell’appuntato scelto Maria Pia Rullo, del vicesindaco Rosanna Federico, dell’assessore all’istruzione Raffaela Ariganello in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. I bambini delle classi IV della scuola primaria, aiutati dagli operai del Reparto Carabinieri Biodiversità, organizzati dal caposquadra Cosimo Foti, hanno messo a dimora 20 piante di abete e faggio, geolocalizzate, nello spiazzo antistante il museo della Certosa.

Ha aperto l’iniziativa il vicesindaco porgendo i saluti a nome del sindaco e dell’Amministrazione comunale, ringraziando i Carabinieri Forestali per l’iniziativa e la dirigenza scolastica per la partecipazione. “Ogni singolo albero – ha affermato – rappresenta la vita, perché come ogni essere vivente parte da un piccolo seme e cresce come tutti noi. Ma allo stesso tempo contribuisce alla qualità della nostra vita perché ci dà l’ossigeno assorbendo l’anidride carbonica. Gli alberi influenzano così anche il clima e determinano la specificità di ogni territorio. Pensiamo come sarebbe il nostro paese senza i meravigliosi alberi delle nostre montagne; i magnifici boschi di Santa Maria, il nostro splendido viale della Certosa. Perciò oggi mettere a dimora un albero significa mettere a dimora una vita e, allo stesso tempo, dare un grosso contributo alla qualità del nostro futuro”.

Ha fatto seguito l’intervento del Comandante MaggiorePelle che ha spiegato l’importanza dell’iniziativa anche nel contesto nazionale, manifestando grande apprezzamento per il contesto suggestivo nel quale le piante sono state messe a dimora nella splendida cornice della Certosa e spiegando ai bambini presenti l’evolversi del progetto. Il Luogotenente Minichini ha poi approfondito il progetto spiegando che lo stesso continuerà ad essere seguito anche nelle scuole con incontri organizzati.

I bambini sono stati entusiasti dell’iniziativa a cui hanno contribuito anche con cartelloni, poesie e temi, preparati grazie al prezioso lavoro delle maestre che li hanno accompagnati. La giornata si è piacevolmente conclusa con la messa a dimora delle piante nel contesto gioioso dei bambini.