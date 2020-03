Serra, emesse altre 18 ordinanze di quarantena obbligatoria

Dopo il verificarsi del primo caso di Coronavirus a Serra San Bruno, cresce ulteriormente l’attenzione sulla situazione epidemiologica. Il commissario Salvatore Guerra ha emesso altre 18 ordinanze di quarantena obbligatoria (per un totale di 29) ed ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per l’emergenza da Covid-19. Le ordinanze hanno effetto per 14 giorni.