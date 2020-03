Serra, emanato un messaggio di allerta meteo arancione

Il commissario Salvatore Guerra comunica che è stato diramato dall’Arpacal un messaggio di allertamento unificato per il territorio del Comune di Serra San Bruno dalle ore 13.30 di oggi alle ore 24 di domani (allerta arancione).

In particolare, il commissario invita a prestare attenzione nelle zone di:

viale della Libertà; via De Gasperi; via Calcarella; corso Umberto I – Terravecchia; zona Chiesa Matrice (via Fiume, San Biagio, ecc.), via Alfonso Scrivo, corso Vittorio Emanuele III, via Aldo Moro;

zona attenzione rischio idraulico del Pai: asta fiume Ancinale (tra località Santa Maria e San Rocco), asta fiume Garusi (tra località Leonà e l’innesto nell’Ancinale);

zona attenzione pericolo frana del Pai: località San Rocco, località Guido, località Pittina, via San Brunone (innesto località Ombrellino), località Scorciatina.

Specifiche raccomandazioni vengono rivolte in riferimento ai locali ed ai terreni posti sotto il livello stradale, al piano terreno ed interrato delle zone interessate, nelle zone extraurbane e montane e nelle vicinanze delle aste fluviali ricadenti nel territorio serrese. Anche alla luce dell’emergenza Coronavirus, di raccomanda di “non mettersi in viaggio se non strettamente necessario”.

Nella foto sottostante possono essere visualizzati i consigli utili.