Serra. Elezioni regionali, l’Udc scommette su Romano Loielo: “È l’unico che può rappresentare questo territorio”

I problemi relativi a sanità, viabilità, scuola e spopolamento sono stati affrontati nel corso di una conferenza stampa organizzata da dirigenti locali e regionali dell’Udc, durante la quale è stata anche sottolineata l’esigenza di recuperare, come territorio, un peso politico capace di incidere significativamente nelle prospettive di sviluppo.

Ad aprire il dibattito è stato il consigliere comunale Biagio Figliucci, che ha manifestato il suo appoggio al candidato Romano Loielo, considerato “l’unico che merita di rappresentarci in Consiglio regionale”. L’esponente dell’opposizione serrese ha portato come esempio delle abilità di Loielo il suo impegno nella battaglia per la difesa dell’ospedale “San Bruno” criticando invece il centrosinistra, guidato da Pasquale Tridico, a suo avviso, destinato alla “sconfitta”.

Simile il pensiero dell’ex sindaco Bruno Rosi , che ha auspicano l’adesione di Figliucci allo Scudocrociato, ed ha rilevato che “la gente non ha bisogno di mancette, ma di visioni e investimenti”.

Sul ruolo politico dell’Udc e sul compito del partito di rappresentare soprattutto il ceto medio, le famiglie ed i territori si è soffermato il segretario provinciale Stefano Luciano, mentre Michele Ciconte ha inteso la candidatura di Loielo come lo strumento per fermare “lo scenario che ci vede come terra abbandonata a se stessa, terra di nessuno”.

Desideroso di ridare centralità alle Serre, Loielo ha affermato con forza l’obiettivo di “scrollarsi di dosso l’etichetta di ultimo territorio d’Europa ma – ha aggiunto – dobbiamo farlo con il lavoro, non con le parole” perché “i cittadini chiedono una politica moderata e concreta che sappia portare risultati”. In sintesi, “in Consiglio regionale servono rappresentanti capaci, che abbiano voglia di fare”.

Questo pensiero è stato ulteriormente sviscerato dal segretario regionale Salvatore Bulzomì, che ha contestato “i sindaci che amano solo apparire e non portano sostanza”. Bulzomì ha parlato con nostalgia della stagione politica dominata da Nazzareno Salerno specificando che “se ci sono state lacune nella sanità, le origini risalgono alla Giunta Loiero ed al centrosinistra”. Infine, ha esaltato la “serietà” della proposta politica dell’Udc, che può portare a Palazzo Campanella “un rappresentanza all’altezza delle sfide che la Calabria ha di fronte”.