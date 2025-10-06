Serra. Elezioni regionali, chi vince e chi perde su base locale

C’era grande attesa nella cittadina della Certosa per verificare gli esiti della disputa regionale e contestualizzarli – per quanto possibile – per poi magari proiettarli sull’appuntamento comunale del prossimo anno. Va specificato che erano presenti due candidati locali e ciò ha ovviamente influenzato la partita nella partita fra i due schieramenti. Il primo dato da interpretare è la proporzione fra le preferenze riportate da Luigi Tassone (Pd) e Maria Rosaria Franzè (Tridico presidente). L’ex sindaco è giunto a 553 preferenze, mentre l’ex presidente del Consiglio ha toccato quota 382. Salta agli occhi che la distanza fra il gruppo del primo e quello della seconda non si è annullato ma si è accorciato rispetto all’ultima competizione regionale, ma non si può non dire che c’erano maggiori aspettative su entrambi.

Sempre nel centrosinistra, dimostra una certa consistenza la Casa riformista con Francesco De Nisi (136) e Giuseppe Condello (133). Solo 33, invece, le preferenze per Antonio Lo Schiavo (Alleanza Verdi e Sinistra).

Nel campo del centrodestra si registra l’importante risultato della Lega, trainata dall’accoppiata Mancuso (180) – Miletta (221), ma sono da tenere in considerazione i numeri (qualunque sia l’interpretazione politica che si voglia dare) di Vito Pitaro (Noi moderati, 196) che era supportato apertamente da almeno tre esponenti dell’Amministrazione comunale (Carmine Franzè, Raffaela Ariganello e Daniele Galeano). Buona la corsa di Fratelli d’Italia, visto che i voti sono arrivati da singole famiglie storicamente di destra (Wanda Ferro, 64), oltre che dal consigliere Salvatore Zaffino (Antonio Montuoro, 60). Da segnare sul taccuino, inoltre, le preferenze dei candidati di Forza Italia Antonello Talerico (147) e Maria Ylenia Fera (115), non riconducibili alla maggioranza. Presente, infine, Romano Loielo (UdC) con 74 consensi.

Nel complesso, un voto polverizzato, in un panorama ben diverso da quando a dominare la scena sulle Serre erano Nazzareno Salerno e Bruno Censore.

Di seguito, i dati in pillole:

Candidati Presidente

Pasquale Tridico 1799 (56,36%)

Roberto Occhiuto 1365 (42,76%)

Francesco Toscano 28 (0,88%)

Liste

Partito democratico 794 (25,41%)

Tridico Presidente 506 (16,19%)

Casa riformista 295 (9,44%)

Alleanza Verdi e Sinistra 77 (2,46%)

Movimento 5 Stelle 70 (2,24%)

Democratici e Progressisti 22 (0,7%)

Lega 348 (11,14%)

Forza Italia 293 (9,38%)

Noi Moderati 220 (7,04%)

Fratelli d’Italia 195 (6,24%)

Occhiuto Presidente 175 (5,60%)

Democrazia cristiana – Unione di Centro 92 (2,94%)

Forza azzurri 10 (0,32%)

Sud chiama Nord 3 (0,10%)

Democrazia sovrana popolare 25 (0,80%)