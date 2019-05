Serra. Elezioni europee, il Pd fra autocritica e voglia di cambiamento: “Difficoltà, ma stiamo risalendo la china”

Ripartire dai propri errori, correggendo la rotta e riconquistando quel popolo che ha riposto la sua fiducia altrove. Il Partito democratico prova ad invertire la tendenza e, da Serra San Bruno, lancia un messaggio di “cambiamento”.

Lo fa ripercorrendo le tappe del trauma consumatosi nell’ultimo lustro: dalla vetta del 40% toccata 5 anni fa, quando Renzi sembrava una guida autorevole e sicura, all’abisso del 4 marzo 2018 e alle innumerevoli e dolorose scissioni. L’autocritica è l’aspetto prevalente, mentre si intravedono i primi germogli di un nuovo percorso. Riassuntivo di questo spaccato è stato l’intervento a palazzo Chimirri di Franco Iacucci che ha ammesso che “abbiamo perso per strada lo spirito fondante dell’Ulivo, abbiamo dimenticato le nostre radici, non siamo stati in grado di interpretare i bisogni della gente che soffre”. “È stata cambiata la natura del nostro partito – ha rilevato il candidato alle elezioni europee – e ora dobbiamo tornare a fare politica tra la gente. Questa è stata una campagna elettorale difficile: non ci sono più punti di riferimento organizzativi. È successo che quelli degli altri partiti sono avversari e quelli del nostro partito sono nemici”. La prospettiva, però, pare poter essere diversa: “il nuovo Pd di Zingaretti unisce grandi sensibilità, si apre ai compagni che erano andati via. Noi dobbiamo avere rispetto di tutti, anche di coloro che non la pensano come noi”. Intanto, il tempo stringe perché “la Calabria non è nell’agenda del Governo e il Decreto Sanità aggraverà i nostri problemi”. Proprio questo fronte è stato affrontato dal già deputato Bruno Censore che ha espresso l’intenzione di “dare una spallata ai populismi” e consentire all’Europa di “essere più forte nello scenario intercontinentale”. “Il Governo – ha sostenuto Censore – non riesce a tutelare gli interessi degli italiani e si fonda sulla diffusione della paura. Noi vogliamo un’Europa dell’accoglienza, della solidarietà, del lavoro, dell’uguaglianza”. Esecutivo nel mirino anche del sindaco Luigi Tassone, che ha sottolineato che “il reddito di cittadinanza è stato un bluff” e che “le accise sulla benzina non sono state abolite per come invece aveva promesso Salvini”, e dell’ex assessore provinciale Domenico Dominelli, ad avviso del quale, “un governicchio in 8 mesi ha azzerato tutti gli indicatori economici”. La ripresa delle “politiche di sinistra” ed il rilancio della discussione sul “riequilibrio nel processo di sviluppo” sono stati al centro degli interventi della presidente del Consiglio Maria Rosaria Franzè, del consigliere comunale Gina Figliuzzi e del segretario di Circolo Paolo Reitano, mentre l’ex primo cittadino Raffaele Lo Iacono, dopo aver affermato che “fa una cosa di basso livello chi vota per contarsi”, ha messo in guardia sui rischi della “colonizzazione del Sud” invitando a “non accettare le scelte a danno della nostra gente”.