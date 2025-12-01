Serra, “Educare al rispetto e alla dignità”:  incontro/dibattito con il procuratore Vincenzo Capomolla all’Istituto “Luigi Einaudi”

Nei giorni scorsi, nella Sala Chimirri di Serra San Bruno, gli studenti delle quarte e quinte dell’Istituto di istruzione superiore “Luigi Einaudi” hanno preso parte a un incontro di grande rilevanza in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento – moderato dalle professoresse Clara Grillo e Maria Consolata Iennarella e con la partecipazione di Giuseppe Neri (già Presidente di Corte d’Assise) – ha visto come protagonista il Procuratore della Repubblica di Cosenza Vincenzo Capomolla.

La conferenza ha affrontato la violenza di genere come questione di diritti fondamentali e di tutela effettiva delle vittime, sottolineando il ruolo cruciale delle istituzioni e la necessità di una collaborazione stretta tra magistratura, forze dell’ordine e servizi sociali per garantire risposte tempestive ed efficaci. È stato ricordato come la cronaca quotidiana testimoni episodi di violenza soprattutto in ambito familiare, segno di una crisi profonda che investe la società e le relazioni affettive, e su come non basti la sola risposta penale. Il Procuratore, infatti, ha auspicato un cambiamento culturale diffuso, capace di rimuovere stereotipi e pratiche discriminatorie.

La partecipazione attiva delle classi quarte degli indirizzi liceali e quinte di tutti gli indirizzi ha reso l’incontro particolarmente stimolante, con domande e riflessioni che hanno toccato temi come l’efficacia delle misure preventive, il recupero del maltrattante, la protezione europea per le donne e il problema della vittimizzazione secondaria nei processi. Un momento di grande intensità è stato l’intervento di uno studente che ha evocato la figura di Ipazia d’Alessandria, simbolo di intelligenza e coraggio femminile nell’antichità, aprendo la riflessione sugli ostacoli che ancora oggi le donne incontrano nei campi scientifici e tecnologici. Il Procuratore ha accolto la sollecitazione con particolare interesse, denunciando la persistenza di pregiudizi culturali e stereotipi radicati fin dall’infanzia che scoraggiano le ragazze dall’intraprendere percorsi STEM e richiamando l’attenzione sulla necessità di creare modelli positivi e di adottare politiche concrete per garantire pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.

Il dibattito ha toccato anche aspetti delicati come il ruolo della donna nelle associazioni mafiose, segno di un fenomeno complesso che richiede strumenti investigativi e culturali sempre più raffinati. In chiusura, il Procuratore ha rivolto un appello diretto alle studentesse presenti, invitandole ad avere le stesse ambizioni degli uomini e a perseguire i propri sogni con determinazione, senza porre limiti alle proprie aspirazioni. L’incontro ha così confermato il ruolo della scuola come presidio di legalità e di educazione civica, luogo di crescita culturale ed emotiva in cui il confronto con le istituzioni diventa occasione per formare cittadini consapevoli e responsabili. La giornata si è conclusa con un sentimento condiviso: la lotta alla violenza di genere non è solo un impegno giuridico, ma una sfida educativa e culturale che riguarda l’intera società.