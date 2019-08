Serra, ecco il rimpasto di Giunta: entrano Francesco Zaffino e Maria Rosaria Franzè

Il sindaco Luigi Tassone ha provveduto a rimodulare la Giunta comunale nominando nuovi assessori Francesco Zaffino e Maria Rosaria Franzè. L’avvicendamento, che arriva a 18 mesi dalla scadenza del mandato, riguarda la componente “La Serra rinasce”, ma è stato deciso “unitariamente” da tutti gli esponenti della maggioranza.

Il primo cittadino ha spiegato in conferenza stampa che “la scelta è stata eseguita per dare l’opportunità a tutti di avere ruoli di governo: per Franzè si tratta della prima volta, Zaffino ha rivestito l’incarico nel primo anno e mezzo”. “Sono convinto – ha aggiunto – che, così come hanno fatto da semplici consiglieri, porteranno avanti un importante lavoro e daranno ancor più impulso all’azione di governo. Le deleghe (ai Lavori pubblici per Zaffino e alla Cultura per Franzè) rimarranno inalterate”. Tassone ha ringraziato gli uscenti Antonio Gallè (“per il contributo dato alla riqualificazione della nostra città”) e Adele La Rizza (“che ha coadiuvato l’attività dei servizi sociali e mantenuto i buoni rapporti con il mondo della scuola”) ribadendo che “intendiamo la politica come servizio e operiamo con passione, senso civico e senso del dovere istituzionale” e sottolineando che “la maggioranza è forte, larga e coesa e continuerà ad operare per il bene del territorio”. Ringraziamento “personale”, inoltre, a tutti i consiglieri “per la vicinanza”. Gallè e La Rizza hanno affermato che “porteremo avanti le linee programmatiche con sostegno immutato”, mentre Franzè ha specificato di voler “lavorare per la promozione della cultura in sinergia con tutta la squadra” e Zaffino ha confermato “il massimo impegno” per “chiudere i lavori in itinere, soprattutto quelli relativi al potenziamento idrico che sono comunque ultimati al 99%” e “avviare le procedure per i quei progetti che sono inseriti nelle posizioni utili delle graduatorie”. Resta da definire chi andrà a rivestire la carica di presidente del Consiglio comunale in luogo di Franzè.