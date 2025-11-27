Serra, ecco il progetto per la valorizzazione di viale Certosa. Barillari: “Completiamo un lavoro partito con la riqualificazione di Santa Maria”

È finalizzato a stimolare i flussi turistici e a rendere maggiormente fruibile un’area dal profondo significato storico, religioso e naturalistico il progetto di “Valorizzazione del viale Certosa, che parte dalla località Calvario, su cui si affaccia l’antica Certosa e che termina in località Santa Maria del Bosco” che sarà realizzato nell’ambito del Cis Calabria “Svelare bellezza” e che ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro.

Il sindaco Alfredo Barillari ha infatti annunciato la pubblicazione della “gara per la progettazione, per la riqualificazione e la valorizzazione del viale Certosa “ precisando che si tratta di “un concorso di progettazione del valore di circa 200mila euro”.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di dotarsi di “un progetto che sia volano per un territorio, che consenta di dettare nuove strategie, di valorizzare dei luoghi dotati di pregio storico, artistico, religioso e culturale nonché ricco di un patrimonio paesaggistico e ambientale, attivando quelle economie che siano da impulso per una inversione dell’attuale processo di spopolamento del territorio”. La visione quindi è quella di “migliorare le infrastrutture esistenti, realizzare le infrastrutture mancanti, curare e conservare la più ampia fruizione pubblica”.

In sostanza, con questo progetto, si punta a “creare un incubatore attrattivo, che valorizzi tutti i punti di forza delle aree interessate e dell’intero territorio serrese, sia dal punto di vista infrastrutturale sia ambientale e sia culturale”. In particolare, saranno realizzati: un camminamento che dal centro abitato porta al Santuario di Santa Maria del Bosco; una pista ciclabile che dal centro abitato collega il Sentiero “Frassati” in prossimità della Certosa; la rete fognaria e quella idrica, in un’area fortemente frequentata e sprovvista di tali infrastrutture; la sistemazione delle aree parcheggio (Certosa e Santa Maria) per una migliore utilizzazione da parte dei visitatori, che in numeri sempre maggiori visitano il Museo della Certosa, il Santuario, tutto concorrerà ad attrarre una maggiore utenza a scala territoriale vasta.

“Andiamo a completare un percorso partito con la riqualificazione del piazzale di Santa Maria del Bosco – ha commentato il primo cittadino – con un intervento che ci farà compiere un ulteriore salto di qualità. Siamo soddisfatti dei frutti prodotti da un lavoro costante e appassionato, svolto nell’interesse dei nostri cittadini e del nostro territorio”.