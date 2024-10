Serra, eccezionale scoperta nel bosco: è un fungo di 2,5 kg

Il 2024 si conferma un’ottima annata per la raccolta dei prodotti del bosco. Nella mattinata odierna due appassionati cercatori hanno trovato un porcino di circa 2,5 kg che è poi stato portato nel centro storico, dove diversi curiosi si sono avvicinati per ammirarlo. Si tratta sicuramente di un ottimo auspicio in vista della seconda parte della “Festa del fungo” che, a causa delle piogge di questi giorni, è stata rinviata al prossimo fine settimana. Il porcino è stato rinvenuto in località “Schimienzi” e si è giovato delle condizioni favorevoli per i miceli che hanno permesso la sua crescita. L’evento – se mai ce ne fosse bisogno – stimola gli amanti dei sapori a recarsi nei boschi conosciuti alla ricerca di questa specialità.